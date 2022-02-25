العناية الإلهية تنقذ قرية السنانية بعد حريق كابل كهرباء أمام «بنزينة»

أنقذت العناية الإلهية قرية السنانية، التابعة لمركز دمياط من كارثة محققة، عقب نشوب حريق بكابل كهربائي أمام محطة وقود، على طريق «دمياط - كفر البطيخ» أمام قرية السنانية دون خسائر في الأرواح.

حريق بكابل كهرباء

ونشب فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، حريق بكابل كهرباء بجوار محطة وقود، وتم السيطرة على حريق، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقت مديرية أمن دمياط، إخطارا من قسم ثان دمياط، بورود بلاغ بنشوب حريق بكابل كهرباء بجوار محطة وقود وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، دون أي خسائر.

رجال الإطفاء يمنعون كارثة محققة

وناشد السيد زهيرى، أحد سكان العقار الذي وقع الحريق أمامه، المسئولين بالتدخل لإصلاح كابل الكهرباء حتى لا تتكرر المشكلة مرة أخرى، ووجه الشكر لرجال الإطفاء على سرعة التحرك لمواجهة الحريق والسيطرة عليه، قائلا: «لولاهم لحدثت كارثة، وخاصة أن الحريق بحوار محطة الوقود».