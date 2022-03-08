محمد السبكي يقرر رفع قضية على المطربة زارا بسبب أغنيتها الجديدة

قامت المطربة زارا بطرح برموا أغنيتها الجديد «السبكي في الطيارة»، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وفور عمل السبكي بهذا الأمر.

,قرر السبكي رفع قضية عليها وعلى شركة زارا للانتاج الفني لاستخدامها اسم عائلته «السبكي»، دون سند قانوني أو إذن من العائلة، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام"، برومو الكيب المطربة زارا، وعلق عليه، قائلا:«اللي يعرف شركة زارا للانتاج الفني او زارا اللي بتغني يبلغهم اني من النهاردة بلغت المستشار القانوني لعائلة السبكي يرفع قضية وياخد كل الإجراءات القانونية ضد زارا لاستخدامهم اسم السبكي في عمل فني دون الرجوع لينا او انهم ياخدوا اذن مننا».

يشار إلي أن أخر أعمال المنتج محمد السبكي فيلم «ثانية واحدة»، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد ومن بطولة دينا الشربيني، مصطفى خاطر، فتحي عبدالوهاب، سوسن بدر، لِلّا فضة، علا رشدي، حمادة صميدة، أوشا، وائل خليل، عزوزعادل ، جنا صلاح، أحمد الفيشاوي.

وتدور أحداث الفيلم حول في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.