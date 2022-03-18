بسبب خلافات سابقة.. صاحب محل يصيب شابًا بطلق ناري في البطن بالغربية

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية إطلاق صاحب محل تجاري النار على آخر من سلاح خرطوش، بسبب خلافات سابقة بينهما، ما أسفر عن إصابته بجرح في البطن وتهتك في المعدة، ونقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة من أجل معرفة ملابسات الحادث.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول شاب في العقد الثالث من عمره، إلى مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، مقيم بدائرة مركز كفر الزيات، مصابًا بـطلق ناري «خرطوش» في البطن، وحالته الصحية غير مستقرة، وإصابة المعدة بتهتك.

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انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، في مركز شرطة كفر الزيات، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأوّلية إصابة المجني عليه بطلق ناري خرطوش، في أثناء وجوده في شارع متفرع من شارع الجلاء، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، على يد صاحب محل يُدعى «محمد. ا»، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، ومعرفة الحالة الصحية للمجني عليه للتأكد من إمكانية استجوابه.