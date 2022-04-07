مناقشة أعمال نوال سعداوي في مؤتمر على مدار يومين.. تعرف على التفاصيل

تنظم جامعة «ديوك»، الأمريكية مؤتمر «أون لاين»، على مدار يومين، عن المفكرة الدكتورة نوال السعداوي، بمشاركة مجموعة من الكتاب والنقاد، من بينهم الناقدة شيرين أبو النجا. وقالت الدكتورة منى حلمي، ابنة نوال السعداوي عبر «فيسبوك»: «على مدار يومي 7 و8 أبريل 2022 يعقد مؤتمر أون لاين عن أعمال أمي نوال السعداوي ويمكن التسجيل والمشاركة كما هو موضح بالرابط فى إعلان المؤتمر».

أبرز المعلومات عن نوال السعداوي

وتعد نوال السعداوي واحدة من أبرز الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، حصلت على العديد من الجوائز أغلبها من خارج مصر، ومن بينها: «جائزة الشمال والجنوب من أوروبا، وجائزة إينانا الدولية من بلجيكا، كما نالت جائزة شون ماكبرايد للسلام»، وغيرها.

ولدت نوال السعداوي في 1931 في «كفر طلحة» بمحافظة القليوبية، وأتمَّتْ نوال السعداوي دراستَها الجامعية وتخرَّجَتْ في كلية الطب عام 1955م، وكتبَتْ نوال السعداوي ما يزيد على 50 عملًا متنوِّعًا بين الرواية والقصة والمسرحية والسيرة الذاتية، وتناولت في معظم أعمالها الدفاع عن قضايا المرأة المصرية والعربية، وتحرير العقل من الخرافة والرجعية.

أبرز أعمال نوال السعداوي

بدأت مسيرتها في الكتابة، مطلع عقد الستينات، وأصدرت مجموعتها القصصية الأولى «تعلمت الحب»، ثم أصدرت في العام ذاته 1961 م مجموعة قصصية أخرى «حنان قليل»، ثم أصدرت مجموعتها الثالثة «لحظة صدق»، في العام 1965م.

وتوالت أعمال نوال السعداوي الأدبية والفكرية، إلى أن أصدرت كتابها «المرأة والجنس» في العام 1972، ليحدث نقلة نوعية في مجال دراسات المرأة، وينتقل التعامل مع نوال السعداوي إلى الهجوم المباشر وتوجيه تهمة الإلحاد إليها، كما أصدرت «الأنثى هي الأصل، قضايا المرأة المصرية السياسية والجنسية، مذكراتي في سجن النساء، مذكرات طبيبة، المرأة والصراع النفسي»، وغيرها وتُرجمت كتاباتها إلى ما يزيد على 14 لغة من بينها الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

رحلت المفكرة نوال السعداوي في 21 مارس عام 2021 عن عمرٍ يناهز 90 عامًا بعد حياة حافلة بالعطاء والمواقف الشجاعة والكتابات الغزيرة.