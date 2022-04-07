فوضى وزحام في المطارات البريطانية بعد إلغاء جميع رحلاتها الجوية

حالة من الفوضى والزحام شهدتها عدة مطارات بريطانية، على خلفية إلغاء جميع الرحلات الجوية، انتهت إلى حالة من التكدس والزحام والوقوف في طوابير طويلة، بحسب تقرير نشرته الإندبندنت البريطانية، اليوم.

وأرجعت الصحيفة البريطانبة السبب إلى نقص الموظفين العاملين في المطارات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي خلق حالة من الفوضى وخاصة مع زيادة أعداد المسافرين قُبيل عيد الفصح.

إلغاء مئات الرحلات والخدمات الجوية

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن كلًا من شركة «إيزي جيت» السويسرية، وهي إحدى الشركات منخفضة التكاليف، وشركة الخطوط الجوية البريطانية، اضطرتا إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات والخدمات وصلت إلى المئات خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب تفشي فيروس كورونا بين عدد كبير من الموظفين، والذي انعكس على نقص العاملين، وبالتالي توقف العديد من الرحلات الجوية والخدمات.

وقالت الشركة السويسرية «إيزي جيت» إن الرحلات التي تم إلغائها نتيجة نقص عدد العاملين كانت متجهة إلى مدن «برلين» و«أمستردام» و«بولونيا» و«كراكوف».

إلغاء 74 رحلة على الخطوط البريطانية

أما الخطوط الجوية البريطانية، فإنها أعلنت قيامها بإلغاء 74 رحلة جوية اليوم، بينما ألغت الشركة السويسرية «إيزي جيت» 52 رحلة حتى الآن، وأدى هذا الأمر إلى حدوث حالة من الازدحام والوقوف في طوابير طويلة بعد إلغاء عدد كبير من الرحلات وتأخير البعض الآخر، وخاصة في ظل زيادة الأعداد التي جاءت قبيل عيد الفصح.

وارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى، وجاء هذا الأمر بعد تخفيف عدد كبير من الدول مجموعة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي كان أبرزها الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، وسياسات التبادل الاجتماعي المختلفة.

ومع عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مثلما حدث في الصين وخاصة في مدينة شنغهاي الصينية التي تعدى عدد الإصابات اليومية بها 8 آلاف إصابة، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول تسارعت في التخفيف من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.