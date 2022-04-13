عاجل.. تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء بسبب الكيدية

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، طلب بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء، لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

رفع الحصانة

كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد اجتمعت اليوم ، لنظر طلب مقدم للمجلس الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وبعد المناقشات صوتت اللجنة برفض الطلب بسبب الكيدية، بحسب ما وصفت، وسوف تعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على المجلس.

لائحة مجلس النواب

وتنص المادة 357 من اللائحة على أن:

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس مجلس النواب، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية

1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

أما إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.