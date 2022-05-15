الإعدام شنقا للمتهم بقتل شخص واستخدام القوة لترويع المواطنين بشبين القناطر

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بقتل أحد الأشخاص والشروع في قتل آخر، واستعراض القوة وترويع المواطنين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وسامح عبدالغني العنتبلي، وبحضور أحمد عادل عبدالله، وكيل النيابة، وأمانة سر كمال جاويش.

استعراض القوة والتلويح بالعنف

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية التي حملت رقم 28992 لسنة 2020 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3003 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم «رمضان أ. أ»، 50 سنة، ومقيم قرية الشرفا بدائرة مركز شبين القناطر، استعرض القوة ولوح بالعنف ضد المجني عليهما «ممدوح السيد م»، و«رضا عبد العزيز ع» والأهالي المتواجدين في محل الواقعة، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم، حيث أشهر بالطريق العام سلاحا أبيض «سكين»، وتمكن من العدو تجاه الأهالي حال إحرازه لذلك السلاح الأبيض سالف الذكر، مما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلامة العامة.

وأضاف أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجريمة جناية قتل عمد، وذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل المجني عليه «ممدوح محمد ع» عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أشهر سلاح أبيض «سكين» وسدد له عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد استقرت إحداها بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

توجيه تهمة القتل للمتهم

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت بجناية القتل جناية أخرى، وذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجني عليه «رضا عبد السلام ع» عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أشهر سلاح أبيض «سكين»، وسدد له عدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد استقرت إحداها بصدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص به، ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل فيه، وهو ضبطه بمعرفة الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيضين «سكينين» على النحو المبين بالتحقيقات.