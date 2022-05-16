المشدد 5 سنوات للمتهمين في قضية حرق كنيسة كفر حكيم

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 متهمين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة، بالسجن المشدد 5 سنوات بحق المتهمين، بعدما صدر ضدهم حكم بالسجن المؤبد غيابيا.

تفاصيل القضية

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في وقت سابق برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق كنيسة كفر حكيم» بكرداسة، والمتهمون هم: ممدوح إبراهيم مهدي، هشام حمدي حامد الكومي، وعمرو ربيع الربيعي.

الاتهامات في القضية

وأسندت النيابة العامة، للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات بالتورط في حريق كنيسة كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع قتل 11 ضابطًا ومجندًا، بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.