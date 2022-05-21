ممشى السويس الثقافي يستضيف أدباء إقليم القناة اليوم

تحت عنوان «هوية القيم في ظل الحداثة»، يستضيف ممشى السويس الثقافي، اليوم السبت، كوكبة من مثقفي وأدباء إقليم القناة وسيناء، وذلك في تمام السادسة مساءً، أمام مبنى ديوان عام المحافظة.

تبادل الآراء والثقافات والحفاظ على القيم

وقال محمد السمان، مسؤول إعلام فرع ثقافة السويس، إن الملتقى سيشهد مشاركة أدباء وشعراء من محافظات إقليم القناة الثقافي، وهي الإسماعيلية وبور سعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، في إطار برنامج فرع الثقافة في الحفظ على الهوية والقيم لمحافظات الإقليم، لافتاً إلى أن الملتقى سيشهد تبادل الآراء والثقافات بين أدباء وشعراء الإقليم، وطرح الرؤى حول كيفية مواجهة القيم والتقاليد لثورة الحداثة التى نشهدها، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة والهادفة إلى نشر الوعي الثقافي، وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كل الأقاليم الثقافية.

تأثير الكلمة على الفرد والمجتمع

وفى سياق متصل، أقامت المكتبة العامة لبيت ثقافة فيصل محاضرة تحت عنوان «تأثير الكلمه على الفرد والمجتمع»، حاضر خلالها الدكتور محمد المصري، والذي أكد على أنه من أكثر ما يثير الاستغراب هو تأثير الكلمة على البشر خلال حياتهم اليومية، وأن مسار الحياة من الممكن أن يشهد تغيراً جذرياً من خلال كلمة واحدة يمكن أن تصدر من إنسان، وقد تجعل من الإنسان عالما أو فنانا، وربما تكون سبباً فى وضعه في طريق الهاوية والإجرام، لافتاً إلى أن الكلمة بالتأكيد تستطيع أن ترفع الإنسان إلى أعلى المراتب، وتهوي به إلى القاع. وأدار المحاضرة الشاعر محمد التمساح، وحضور نخبة من الشعراء والأدباء والمثقفين.