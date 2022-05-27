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تعيين رامي إسكندر مديرا لإدارة التربية بمنظمة الإلسكو

كتب:

احمد ابو ضيف
10:38 ص | الجمعة 27 مايو 2022
إسكندر

إسكندر

أعلنت المُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلسكو، تعيين الدكتور رامي زكي إسكندر، مديرًا لإدارة التربية بالإدارة العامة بمنظمة الإلكسو.

وقدم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العملي التهنئة للدكتور رامي إسكندر بمناسبة تعيينه في هذا المنصب، مرشحًا عن جمهورية مصر العربية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

يُذكر أن الدكتور رامي إسكندر أستاذ تكنولوجيا التعليم والتربية المساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، شغل منصب نائب مدير مركز التعليم الإلكتروني بالمجلس الأعلى للجامعات.

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