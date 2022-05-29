حصاد مبادرات «التحالف الأهلي التنموي»: 8 ملايين أسرة مستفيدة

في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني، نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من المبادرات التي ساهمت في توفير حياة كريمة للمواطنين في الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر، وأطلق التحالف مبادرة «وصل الخير» التي على مرحلتين، والتي تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين.

حصاد مبادرات التحالف الأهلي التنموي

وترصد «الوطن» في هذا التقرير إنجازات «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» في المبادرة التي أطلقها تحت مسمى «وصل الخير»، حيث حققت المبادرة نجاحا كبيرا، ونظمت على مرحلتين، الأولي «وصل الخير في رمضان»، والثانية «وصل الخير 2»، والتي تستمر لنهاية العام الحالي.

المرحلة الأولى «وصل الخير في رمضان»

وحققت حملة «وصل الخير في رمضان» التي أطلقها «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» نجاحاً كبيراً، حيث استطاعت الحملة تقديم مساعدات إلى 8 ملايين أسرة مصرية مستفيدة، وذلك بتكلفة مالية قدرها 2 مليار جنيه مصري، وجاء هذه المساعدات كالتالي:

1ـ كراتين رمضان وإعانات مادية بتكلفة 27.5 مليون جنيه.

2ـ وجبات ساخنة إلى 10 مليون مستفيد.

3ـ توزيع لحوم إلى 3 مليون مستفيد.

المرحلة الثانية «وصل الخير 2»

وتشمل المبادرة الثانية التي أطلقها «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» تحت أسم «وصل الخير 2» والتي تستمر لنهاية العام الحالي، تقديم خدمات في أكبر عدد من المحافظات، وتنظيم قوافل اجتماعية وصحية وغذائية، لتكون هذه المبادرة هي الأشمل والأكبر والأكثر تنظيماً عن غيرها.

موارد مباردة وصل الخير

وبحسب التحالف، فإنه يتم توفير الموارد لهذه المبادرة من خلال مصدرين، الأول هو مساهمات المؤسسات والأعضاء في «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، وهذا المورد يساهم في 5.5 مليارات جنيه من موارد الحملة، ومن المتوقع أن يستفيد 5 ملايين شخص من هذه الموارد، والمصدر الثاني هي مساهمات الدولة في دعم مظلة الحماية الاجتماعية، والتي تقدر بـ9 مليارات جنيه مصري.