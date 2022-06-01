90 عملا فنيا يرسم ملامح التشكيل في عشرينيات القرن الماضي

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، معرض الفن المصري في عشرينيات القرن الماضي، الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور بمجمع الفنون بالزمالك «قصر عائشة فهمي»، بحضور الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الكاتبة فاطمة ناعوت، الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون ومعد المعرض، ومجموعة من التشكيليين والنقاد والمهتمين.

كلمة وزيرة الثقافة

قالت «عبد الدايم»، إن عقد العشرينيات من القرن الماضي، مثل مرحلة مميزة في تاريخ الوطن، وكان بمثابة نقطة انطلاق للابداع المصري بمختلف صوره، مضيفة أن المعرض يضم مجموعة من كنوز الحركة التشكيلية، التي تعكس الثراء والزخم الفني خلال تلك الفترة.

واكدت أن التشكيل وسيلة لحفظ الهوية، باعتباره ذاكرة للأمم، ووجهت الدعوة لجميع أبناء الوطن لزيارة المعرض والاطلاع على نوادر المقتنيات.

قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن المعرض يقدم نماذج رفيعة المستوى تؤرخ للطابع الفني خلال حقبة عشرينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها من ركائز تطور المشهد الفني المصري، الذي يمثل التشكيل أحد مفرداته الراسخة عبر العصور.

موعد معرض الفن التشكيلي

يستمر المعرض حتى الأول من أغسطس المقبل، ويضم 90 عملًا فنيًا لـ20 مبدعا من رواد الحركة التشكيلية، منهم محمود مختار، محمود سعيد، راغب عياد، يوسف كامل، جورج صباغ، محمد حسن، إيمى نمر، سوزان عدلي، شعبان زكي وغيرهم.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أطلقت يوم الأحد الماضي فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين، ومؤتمر «عشرينات القرن العشرين.. علامات فارقة وإنجازات مضيئة»، الذي نظمه المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، مدار يومين «29- 30 مايو 2022»، بحضور كوكبة من المثقفين وقيادات وزارة الثقافة.