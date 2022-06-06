عضو بـ«الشيوخ»: لا يجوز دعوة طرف يطعن في شرعية الدولة للحوار الوطني

قال أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة للحوار الوطني، في حد ذاتها ضمانة لنجاح هذا الحوار، وهو توجيه مسموع داخليًا وخارجيًا وأحرص شخص على نجاح الدعوة من وجه إليها، موضحًا أن الدعوة للحوار تضمنت توجيه الدعوة لجميع التيارات السياسية والشبابية، دون إقصاء أو تمييز لأحد، كما أن عناصر الحوار تتضمن جميع قضايا الوطن، وليست قاصرة على ملف بعينه.

لا بد من الابتعاد عن التشكيك في النوايا وانتقاد الحلول والأوضاع الموجودة

أضاف «ثابت»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه لا بد من الابتعاد عن التشكيك في النوايا، وانتقاد الحلول والأوضاع الموجودة، وأن يكون الحوار بعيدًا كل البعد عن انتقاد الأشخاص والحلول التي يتم طرحها، موضحًا أن الحوار موجه لكل من يشتركون في انطلاقه واحدة وهي انطلاقة الوطن، ولا يعقل ولا يجوز أن يتم توجيه الدعوة للإخوان كطرف يطعن في شرعية الدولة والرئاسة والسلطة ولا يعترف بدستور.

الحديث عن لجوء الدولة للدعوة للحوار بعد تعرضها لمأزق كلام عبثي

فيما قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن من طرح مبادرة الحوار الوطني هو الرئيس، وهو ليس مجبر على ذلك، فالحديث عن أن الدولة لجأت للدعوة للحوار بعد تعرضها لمأزق كلام عبثي وغير صحيح، فمصر لم تكن في مأزق أو مأزومة، وإنما الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتعامل مع الحوار الوطني على أنه جزء من مراحل بناء الدولة، وذلك خلال حواره في نفس البرنامج.

لا يجب أن يكون الحوار مناظرة أو سباق بين السلطة والمعارضة

وأوضح الكشكي، أنه لا يجب أن يكون الحوار مناظرة أو سباق بين السلطة والمعارضة، ولا يجب التعامل مع المعارضة الوطنية سوء كجزء من مركز الوطنية المصرية، كما أن الهدف الرئيسي للحوار خلق حالة حوار يعكس سلامة المجتمع يؤدي لنتائج تتمثل في قسائم مشتركة لجميع فئات المجتمع تقود لخطوة للإمام، مشيرًا إلى أن جميع القوى السياسية ستكون حاضرة على مائدة الحوار الوطني إلا جماعة الإخوان الإرهابي، فالحوار ليس جلسة مصالحة وإنما هو أحد مراحل بناء الدولة.