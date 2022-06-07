انهيار جزئي لعقار في الإسكندرية دون إصابات

انهارت أجزاء من عقار مكون من 9 طوابق بشارع بورسعيد بحي وسط الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، دون حدوث أي إصابات.

الحي يخلي المبنى من السكان

وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 9 في شارع هيرودوت، متفرع من شارع بورسعيد.

تفاصيل انهيار أجزاء من العقار

وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط أجزاء من شرفة الطابق السادس والطابق الأول علوي، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر.

ومن جانبها قالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن العقار مكون من 36 وحدة سكنية، وصادر له قرارات ترميم قديمة لم تنفذ باسم «أنجال.أ.ش».

وأضافت، أنه جرى تحرير محضر بالإخلاء المؤقت للسكان دون المنقولات، لحين العرض على اللجنة الهندسية المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط بالإسكندرية

وشن حي الجمرك في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط، وذلك لخطورته الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

تفاصيل إزالة الاجزاء الخطرة في عقار بالجمرك

كانت غرفة عمليات حي الجمرك تلقت بلاغًا يفيد وجود عقار آيل للسقوط رقم 11 شارع الشيخ جنيد يمثل خطورة على المواطنين والمارة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي الجمرك، إنه جرى الدفع على الفور بمهندس التنظيم ووحدة الإزالة والأزمات إلى موقع العقار.

وأضافت رئيس الحي، أنه جرى إزالة الأجزاء المعلقة والآيلة للسقوط من شرفة العقار، حفاظًا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن العقار صادر له هدم رقم 91 لسنة 1992.