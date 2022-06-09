تحذير جاد من واشنطن لكوريا الشمالية حال إجراء تجارب نووية: سنرد بقوة

حذر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، من إجراء كوريا الشمالية لتجارب نووية، مؤكدا أن الولايات المتحدة سترد بقوة.

وقال «سوليفان» في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: «نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية، وسنرد عليها بشكل حاسم»، حسبما نقلت «روسيا اليوم».

وأجرت كوريا الشمالية مؤخرًا تجارب لإطلاق صواريخ بالستية، مع أنباء عن قٌرب اجراء تجربة نووية في بيونج يانج.

استكمال الاستعداد لتجربة نووية

وكان الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، سونغ كيم، قد أعلن أن كوريا أكملت على ما يبدو الاستعدادات لما ستكون تجربتها النووية السابعة، لافتا إلى أنه يمكن إجراءها في أي وقت.

وشدد «كيم» على أن تجربة كوريا الشمالية النووية ستقابل برد سريع من الولايات المتحدة وحلفائها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».

تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية، عن طريق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالتا دون تمرير مشروع القرار، في الوقت الذي دعى فيه كبير ممثلي كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة جارته الشمالية، إلى وقف أنشطتها الاستفزازية والانخراط في حوار.