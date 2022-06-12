تفاصيل جديدة في واقعة الطفل المقيد بالجنازير.. وأنباء عن تنازل الأم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو يوضح ربط طفل معاق بالجنزير من يديه أثناء نومه على السرير، وبمجرد نشر وتداوله، كشفت وزارة الداخلية كواليس الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد الطفل.

جرى ضبط والد الطفل واقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة التقييد بالجنازير، وبسؤاله، أكد أنه منفصل عن والدة الطفل «طليقته» منذ نحو 10 سنوات، وأنه تزوج من سيدة أخرى، وأخذ ابنه المصاب بمرض الضمور، ليعيش معه في شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل جديدة في واقعة الطفل المقيد بالجنازير

أضاف أنه يوم الواقعة، توجهت زوجته لزيارة أهلها في محافظة مجاورة، وكان مضطرًا للتوجه إلى عمله، فربط نجله المريض بالجنزير في السرير خوفًا عليه.

وقال شقيق الأب لـ«الوطن» إن الأم تنازلت عن المحضر، وتم التصالح، مشيرًا إلى أن شقيقه يتولى رعاية نجله ويعامله بطريقة حسنة وآدمية، ولا يقصد نهائيًا تعذيبه.