تحل اليوم ذكرى حدثين فارقين في تاريخ مصر، هما إعلان الجمهورية المصرية وإلغاء الملكية عام 1953م وجلاء الاحتلال البريطاني عن مصر عام 1956م، وما بين الحدثين تاريخ وتضحيات تكتب بحروف من نور في سجل الوطن.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «اليوم.. ذكرى إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية وعيد الجلاء البريطاني عن مصر».

تنصيب محمد نجيب أول رئيس لمصر

وفي مثل هذا اليوم، تمّ إعلان جمهورية مصر العربية وتنصيب اللواء محمد نجيب رئيسا لها وتولي مجلس الوصاية المكون من بهي الدين باشا بركات والأمير محمد عبد المنعم القائم مقام ورشاد مهنا إدارة البلاد مع مجلس قيادة الثورة وحتى إعلان الجمهورية.

جلاء الإنجليز عن مصر

وغادرت الأسرة العلوية البلادعلى متن يخت المحروسة، وأذاع محمد نجيب بيانا للشعب قال فيه «أعلن اليوم باسم الشعب إلغاء نظام الملكية وحكم أسرة محمد علي مع إلغاء الألقاب من أفراد هذه الأسرة وإعلان الجمهورية ويكون للشعب الكلمة الأخيرة في تحديد نوع الجمهورية واختيار شخص الرئيس عند إقرار الدستور الجديد»، وبعد هذا التاريخ بـ3 سنوات، تم جلاء القوات الإنجليزية من أخر جزء في مصر والذي أصبح خاليا من أي قوات أجنبية.