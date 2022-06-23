«طب بشري سوهاج» تنظم الدورة التدريبية الثالثة عن أسس علاج إصابات الحوادث

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، بالاشتراك مع مركز تطوير التعليم الطبي بالكلية، الدورة التدريبية الثالثة عن أسس علاج مرضى إصابات الحوادث في مختلف التخصصات الطبية «Sohag Trauma Course».

رفع مهارات أطباء المستقبل

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن هذه البرامج التدريبية المتخصصة تهدف في المقام الأول إلى رفع مهارات أطباء المستقبل، مما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأشار الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، إلى أن الدورة التدريبية تعد إحدى سلسلة الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها والتي تستهدف بشكل أساسي إعداد الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز، ليكونوا على دراية ووعي بمتطلبات اجتياز هذه المرحلة الجديدة والهامة من حياتهم المهنية.

أسس التعامل مع مرضى الحوادث

من جانبه أوضح الدكتور كمال الشرقاوي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الدورة استهدفت 25 متدربا من الأطباء المقيمين وأطباء الامتياز، وتهدف إلى وضع أسس للتعامل مع حالات الإصابات المختلفة، حيث اشتملت على التدريب العملي على كيفية التعامل مع مرضى الحوادث والإصابات في كافة التخصصات الجراحية والتخصصات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف الدكتور أحمد علي إسماعيل، مدير مركز تطوير التعليم الطبي بجامعة سوهاج، أنه حاضر بتلك الدورة نخبة من أساتذة كلية الطب في كافة التخصصات، حيث استمرت فعالياتها على مدار 3 أيام، وناقشت العديد من الموضوعات منها كيفية التعامل مع إصابات الوجه والفكين، وإصابات القلب والصدر، كما ناقشت أيضا الشق الأخلاقي للتعامل مع مرضى الإصابات، وآخر التوصيات العلمية في كيفية نقل الدم ومشتقاته في مرضى النزف، وغير ذلك من الموضوعات التي تتعلق بإصابات المرضى في التخصصات المختلفة.