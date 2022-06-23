سرعة المحاكمات.. الطريق إلى العدالة الناجزة في 4 قضايا هزت الرأي العام

هناك العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، والشارع المصري بشكل كبير، نظرا لبشاعة تنفيذها، وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة محاكمتهم.

طالبة جامعة المنصورة

ونقدم في السطور التالية أبرز الجرائم التي تمت إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، والتي كان أسرعها قضية طالبة جامعة المنصورة التي لقيت مصرعها ذبحا على يد زميلها أمام بوابة توشكى بالجامعة، لرفضها الارتباط به عاطفيا أو الزواج منه.

وأصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا أمس الأربعاء، بعد مرور 48 ساعة فقط على ارتكاب المتهم للجريمة التي تعود أحداثها ليوم 20 يونيو الجاري، حينما أقدم طالب يدعي «محمد عادل»، على نحر زميلته بسلاح أبيض «سكين»، أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، بينما حددت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، المختصة بنظر جرائم قسمي أول وجمصة، برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس الدائرة والمحكمة، يوم الأحد المقبل كأولى جلسات محاكمته.

مهندس الدقهلية

كما شهدت ذات المحافظة الدقهلية أيضا، قضية شغلت الرأي العام بشكل كبير بعدما لقي مهندس مصرعه على يد صديقه غدرا بعد أن استدرجه إلى أعلى كوبري جامعة المنصورة والقي به في المياه، نظرا لأن المتهم كان مديون بمبلغ مالي 680 ألف جنيه، للمجني عليه ولا يقوي على سداده.

وبعد حوالي شهرين من وقوع الجريمة أحيل المتهم «محمد أحمد محمد علي حامد، 32 عاما، صاحب شركة بلاستيك» بقتل صديقه المهندس «أحمد عاطف»، والمعروف إعلاميا بـ«مهندس الدقهلية»، إلي محكمة جنايات المنصورة.

سفاح الإسماعيلية

ومن المنصورة إلى الإسماعيلية، الجريمة التي ارتكبها «سفاح الإسماعيلية»، بحق صديقه وقطع رأسه وأخذ يجوب بها في الشوارع، في 1 نوفمبر من العام الماضي، وبعدها بـ3 أيام أمر النائب العام بإحالة أوراقه إلى محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه بقتل آخر ذبحًا عمدًا بـ الإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين، فضلا عن تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء دون مُسوِّغ قانوني في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

مذبحة الريف الأوروبي

وبالعودة إلى العاصمة، وتحديدا إلى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم بقتل خمسة، مزارع وابنتيه وحفيديه، في الـ27 من مايو من العام الجاري، بمزرعة بقرية الريف الأوروبى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد 3 أيام فقط من ارتكابه للواقعة في يوم 30 مايو، وكان ذلك بعد اتهامه بقتل المزارع عمدا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هى قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.