مصرع طبيب بمستشفى الحسينية بالشرقية.. سقط من الطابق الثالث في منزله

لقي طبيب بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، مصرعه إثر الإصابات التي تعرض لها بعد سقوطه من الطابق الثالث بمنزله.

وكان مستشفى الحسينية المركزي استقبل الطبيب مصابا بكسور وكدمات ونزيف بالمخ وتوفي إثر إصابته.

الطبيب سقط من الطابق الثالث لمنزله

وتبين أنه في أثناء متابعته لأعمال بناء بالطابق الثالث من منزله اختل توازنه وسقط على الأرض.

الصحة تنعى الراحل

وأصدرت مديرية الصحة بيانا نعت خلاله الطبيب الراحل وجاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسي، يتقدم السيد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بمستشفى الحسينية المركزي، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الزميل الطبيب محسن مصطفى مأمون رئيس قسم الأسنان بمستشفى الحسينية المركزي، وزوج الطبيبة أمل محمد كامل أخصائية النساء والتوليد بالمستشفى، والذي وافته المنية منذ دقائق قليلة إثر سقوطه من علو، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».