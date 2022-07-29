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الشعب الديمقراطي يرحب بقرار الرئيس بالإفراج عن بعض الصادر ضدهم أحكام نهائية

كتب:

محمد مجدي
08:41 م | الجمعة 29 يوليو 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رحب حزب الشعب الديمقراطي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 339 لسنة 2022 بالعفو عن بعض الصادر ضدهم أحكام نهائية.

وقال الحزب في بيان: «نعتبر هذا القرار شهادة ميلاد جديدة لهم عليهم أن يغتنموها في ظل الجمهورية الجديدة التي نتنسم رياحها».

ومن صدر بحقهم قرار العفو هم:

1. هشام فؤاد محمد عبد الحليم

2. قاسم أشرف قاسم أحمد

3. أحمد سمير عبد الحي علي

4. طارق النهري حازم حسن

5. عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب

6. طارق محمد المهدي صديق

7. خالد عبد المنعم صادق صابر

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.