الموافقة على تخصيص 41 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 41 قطعة أرض بـ22 مدينة جديدة، لإقامة «مشروع عمراني متكامل، وإنشاء كنيسة، وفرع بنك، ونادٍ رياضي، وجامعة، بجانب أنشطة سكنية، وتجارية، وإدارية، وصناعية، وتعليمية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية».

وأكّد وزير الإسكان، في بيان صادر اليوم، أنَّ هذه المشروعات تسهم فى توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، وكذا الآلاف من فرص العمل لشبابنا، وتحقق أهداف الوزارة فى التنمية.

مدينة القاهرة الجديدة

وقال الجزار إنًّه في مدينة القاهرة الجديدة، تمّ تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة «عمراني متكامل – تجاري إداري – مخزن – تعليمي – نادٍ رياضي»، وفى مدينة 6 أكتوبر، تمّ تخصيص 3 قطع أراض بأنشطة «سكنى تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي – خدمات صناعية»، وفي مدينة العاشر من رمضان، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي، وفى مدينة الشروق، تمّ تخصيص قطعتي أرض بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة بدر، تمّ تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة «تجاري إداري – طبي – جراج وصيانة سيارات»، وفي مدينة العبور، تمّ تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة «صناعي – تجاري فندقي – سكني تجاري»، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مركز طبي.

مدينة أكتوبر الجديدة

وأضاف وزير الإسكان أنَّه في مدينة أكتوبر الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بنشاط صناعي، وفي مدينة العلمين الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل، وفي مدينة السويس الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط مخبز، وفي مدينة قنا الجديدة، تمّ تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة «تجاري إداري – تجارى – سكني تجاري إداري»، وفي مدينة بني سويف الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بنشاط «تجاري إداري – محطة خدمة وتموين سيارات»، وفي مدينة ناصر الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري إداري سكني، وفي مدينة طيبة الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط تجاري.

مدينة الشيخ زايد

وأشار إلى أنَّه في مدينة الشيخ زايد، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط جامعة، وفي مدينة السادات، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعي، وفي مدينة الفيوم الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمي، وفى مدينة توشكى الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بنشاط استصلاح زراعي، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط إداري ومخزن، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة «دار ضيافة لمرضى السرطان وذويهم - دار أيتام - مستوصف خيري»، وقطعة أرض لإقامة كنيسة، وفي مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، تمّ تخصيص قطعة أرض لإقامة فرع للبنك الأهلي المصري.