عاجل.. الحكومة: 20% انخفاض بوفيات كورونا.. و55% بالإصابات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجود انخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الوبائي الجاري، مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق، بنسبة تصل إلى 55%، فضلاً عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%.

وعرض «عبدالغفار»، خلال مشاركته في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، معدلات التغير الأسبوعي في أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بنسبة 60%، مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.

لم يثبت أي حالة إصابة بجدري القرود

وأكد الوزير، خلال العرض، أنه فيما يتعلق بجدري القرود، فإنه لم يتم ثبوت أي حالات إيجابية لمرض جدري القرود بمصر حتى الآن، متناولاً في هذا السياق الإجراءات الاحترازية، التي يتم اتخاذها في جميع المواني.