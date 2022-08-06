بالاسم فقط .. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات عبر موقع «الوطن» خلال الساعات القليلة المقبلة،، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفني تفاصيل نسب النجاح المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال بث مباشر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفنى.

بالاسم فقط .. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات عبر موقع «الوطن»، لابد من اتباع الطالب مجموعة من الخطوات، وتتمثل في الدخول على الرابط https://natega.elwatannews.com/، ثم كتابة رقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتعلق بالطالب أو ولي الأمر، وإدخال الاسم الرباعي بشكل صحيح، والشعبة سواء كانت علمي أو أدبي، ثم إدخال كافة البيانات بشكل صحيح يسهل.

وأعلنت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نسبة النجاح العامة فى نتيجة الثانوية العامة 2022، 74.05%، مشيرا إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2022، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وكذلك مخرجاته وليس الحفظ.

«شوقي»: كل طالب حصل على درجاته المستحقة

وتابع وزير التربية والتعليم الفني، أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة وسيظهر ذلك من خلال رؤية نتيجة الثانوية العامة، وجميع التصحيح تمت بشكل إلكتروني، وتم رصد التقدير وتجميع الدرجات بشكل إلكتروني دون تدخل أي عنصر بشري لتجنب أي أخطاء أو معوقات أو مشكلات.