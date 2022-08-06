الخامسة على مستوى الجمهورية شعبة أدبي: «أنا كنت في حلم واتحقق»

قالت الطالبة بسملة محروس، الحاصلة على المركز الخامس في القسم الأدبي بمدرسة الثانوية بنات بسوهاج، بمجموع 381 درجة، إنها شعرت بفرحة غامرة وسعادة بالغة، كونها ضمن أوائل الجمهورية، موضحة أن والديها كانا يوفران الدعم والمساندة التامة لها.

بسملة تحلم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وأضافت «بسملة» في تصريحات لـ«الوطن»، «منذ صغري كنت أتمنى أن التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكنت بذاكر أكثر من 8 ساعات يوميا».

محافظ سوهاج يهنئ الطلبة

وهنأ اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة، وذلك عبر الاتصال الهاتفي بالطلاب وأولياء أمورهم، وهم الطالب كيرلس خالد برتلة شنودة، الحاصل على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية علمي علوم، بمجموع 399 درجة من مدرسة الغريزات الثانوية المشتركة، كما هنأ الطالبة بسملة محروس رشاد أحمد الحاصلة على المركز الخامس أدبي بمجموع 381 درجة من مدرسة سوهاج الثانوية بنات.

وأعرب محافظ سوهاج خلال اتصاله بالطلاب، عن سعادته بتفوق أبناء المحافظة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار والمستقبل الباهر المشرق، مؤكدًا أنهم فخر لمحافظة سوهاج.