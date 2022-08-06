الثانية شعبة أدبي: أدعم نظام الثانوية الجديد.. وأتمنى العمل بالسلك الدبلوماسي

قالت ساندي معاذ، الثانية على شعبة أدبي، إنها عرفت نتيجتها اليوم السبت، وحصلت على 93.6%، وأنها تنوي دخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022، تقيس مستوى الفهم لدى الطالب وليس التذكر، مبينة دعمها للنظام الجديد للثانوية العامة.

الحفظ مهم لكن ليس كل شيء

أضافت «ساندي»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم السبت، على فضائية «DMC»، الذي تقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أن شعبة الأدبي جزء منها يعتمد على الحفظ، لكن هناك تحليل لاختيار أدق إجابة ضمن الاختبارات الجديدة لنظام الثانوية العامة الجديد.

أمنية العمل في السلك الدبلوماسي

أوضحت الثانية على شعبة أدبي، أنها تتمنى العمل في السلك الدبلوماسي في المستقبل، بعد التحاقها بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تكون ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة 2022، مؤكدة أن النتيجة كانت مفاجئة لها، مبينة أن الأولى على الشعبة الأدبية بنت، متابعة: «أنا صيفت قبل ظهور النتيجة، وعملت حسابي الحمد لله».