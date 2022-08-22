صحف إماراتية: العلاقات مع القاهرة تعزز العمل العربي المشترك

على هامش قمة العلمين التي دعا إليها الرئيس السيسي «الإمارات والأردن والعراق والبحرين»، أكدت صحيفتا «الاتحاد والوطن» الإماراتيتين، أن الإمارات ومصر تسهمان في مواصلة الارتقاء بالتعاون الأخوي في جميع المجالات، وفق رؤى مشتركة لكل ما فيه خير وصالح الشعبين في التنمية المستدامة، ووفت الصحيفتان العلاقات بين القاهرة وأبوظبي بأنه تُزيد أهمية العمل العربي.

العلاقات بين القاهرة وأبوظبي.. تعظيم القواسم الإنسانية المشتركة

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشارت صحيفة الاتحاد، إلى أن المشاورات الثنائية التي دارت أمس في قمة العلمين بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمثابة نموذج فعال من أجل الشراكة لتوسيع آفاق التنمية ومضاعفة أوجه التعاون الاقتصادي، وإحلال السلام وتعزيز الازدهار والاستقرار، واصفة الشراكة بأنها تعلي من أهمية العمل العربي ووحدة الصف في مجابهة التحديات بالمنطقة والعالم، وأنها شراكة فعالة مع القوى الدولية الكبرى أساسها التوازن والاحترام والمصالح المتبادلة وتعظيم القواسم الإنسانية المشتركة.

العلاقات المصرية الإماراتية

وأضافت الصحيفة، أن تلك المباحثات تجسيد لهذه العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين لخدمة المنطقة وشعوبها، وتتّحد رؤاهما ومواقفهما حول ضرورة إيجاد حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة، باللجوء إلى الحوار والتفاهم والطرق الدبلوماسية، وهو الطريق الأمثل لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

كما نشرت صحيفة «الوطن»، الإماراتية، تحت عنوان «الإمارات ومصر.. علاقات راسخة وشراكة استراتيجية»، واصفة العلاقات الثنائية بين البلدين في أغلب المجالات نموذج جيد ومشرف لما يجب أن يجمع الأشقاء من تكاتف وتعاون وتنسيق مشترك تعكسه القمم الدورية على أعلى المستويات، وبالإضافة لكونها شديدة التميز بترابطها وعمقها التاريخي وأهميتها الاستراتيجية والحرص المشترك على استدامة تطويرها والارتقاء الدائم بها، فهي كذلك صمام أمان إقليمي ومنصة نحو المستقبل المزدهر والمشرق.