مزاد سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم.. أرخص من السوق

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة والسلوم يوم 11 سبتمبر الحالي، على أن تكون جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وذلك في الساعة 12 ظهرا، ويتم دفع تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، على أن يتم دخول المزاد بكراسة الشروط الخاصة به.

ضوابط الاشتراك في مزاد سيارات جمارك الإسكندرية

ووفق بوابة التعاقدات العامة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية يجب شراء كراسة الشروط لدخول المزاد من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي بسعر 400 جنيه، ودفع تأمين دخول المزاد بنحو 30% من رسوم المزاد، كما يتم دفع باقي الثمن خلال 15 يومًا، في حال رسو المزاد على المتزايد ويتم إعادة الأموال التي دفعها المتقدم مرة أخرى في حال عدم رسو المزاد على المتزايد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة هي أساس البيع، ويجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

تفاصيل مزاد سيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة 11 سبتمبر

ويشمل مزاد السيارات موديلات مختلفة من السيارات بينها أتوبيس، ملاكي، بيك اب وفيسبا ماركات مرسيدس، bmw، هوندا، ياماها، تويتا، جيب، فورد، اسكودا، ستروين، ميتسوبيشي، جاجوار وشيفروليه، وكيا وفولفو، كما يتوافر بالمزاد عربية تعمل بالكهرباء.

ويوفر المزاد بضائع أيضا من جمارك الإسكندرية والدخيلة تشمل ملابس، أحذيةـ أثاث رخام وجرانيت، قطع غيار سيارات، أجهزة كمبيوتر، أدوات مكتبية، أجهزة منزلية، أقمشة، مفروشات، وعطور وغيرها من البضائع الأخرى المتوفرة.