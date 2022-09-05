كل ما تريد معرفته عن برنامج الهندسة الطبية الحيوية بجامعة العلمين الدولية

قالت جامعة العلمين الدولية، إن برنامج الهندسة الطبية الحيوية يعتبر حلقة الوصل بين التطبيقات الهندسية والعلوم الأساسية في القطاعين الهندسي والطبي فى آن واحد للدمج بين التخصصات البينية الموجودة بالكلية لتتيح دراسة متخصصة في أكثر من مجال متطور، موضحة أنه يركز على الفيزياء الطبية الأساسية التي تتعلق بالتكنولوجيات الهندسية الجديدة، بالإضافة إلى تطبيقها على المشكلات العملية في صحة الإنسان والمجال الطبي.

الأهداف الأساسية للبرنامج

وأضافت الجامعة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك»، أن هدف البرنامج الأساسي هو تطوير وابتكار حلول هندسية متنوعة في مجالات الأجهزة الطبية فهو يختص بتصميم الأجهزة الطبية متضمنة أجهزة العمود الفقري والأطراف الصناعية وأجهزة غسيل الكلى وأجهزة زراعة الأسنان وأجهزة القلب المختلفة وغيرها من الأجهزة التي تتعلق بصحة الإنسان ويؤهل الطالب لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال.

البرنامج منفرداً في دراسته بشراكة دولية مع جامعة لويفيل

ونوهت جامعة العلمين الدولية بأن البرنامج منفرداً في دراسته بشراكة دولية مع جامعة لويفيل في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن للطالب أن يدرس سنتين بجامعة العلمين وسنتين بجامعة لويفيل الأمريكية فيحصل على شهادتين من الجامعتين أو يختار الدراسة في برنامج جامعة العلمين فقط وهو تخصص يتيح للخريج فرص العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

تفاصيل نظام الدراسة بالبرنامج

وأوضحت أن نظام الدراسة بالبرنامج هو الساعات المعتمدة، وهو يجمع بين متطلبات الجامعة والتخصص العام والتخصص الدقيق ومن بينها مقررات اختيارية لزيادة قدرات الخريج على تحديات سوق العمل ومواكبة كل جديد بالتخصص.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة لـ«الوطن»، إن الجامعة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بمجموعة من الشراكات الدولية التي تتيح فرصة لطلابها للتعرف على أحدث آليات التدريس.