أهالي قرية عراقية يضبطون قطيع ذئاب بعد مهاجمة وإصابة 10 أشخاص

تعرضت قرية البوجمعة بمحافظة ذي قار جنوب دولة العراق لهجوم صعب من قطيع ذئاب، تسبب في وقوع عدد من الإصابات بين أهالي القرية بينهم مجموعة من الأطفال.

الذئاب تهاجم القرية

وبحسب «روسيا اليوم» فإن قطيع من الذئاب هاجم قرية البوجمعة في محافظة ذي قار جنوبي العراق على مدار اليومين الماضيين، وجرح 10 أشخاص بينهم أطفال، ونُقل المصابين والجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.

وتعرضت قرية أخرى لهجوم آخر حيث هاجمت مجموعة ذئاب أخرى القرية مساء أمس الخميس، ولكن تمكن الأهالي من قتل عدد من الذئاب، والقبض على آخرين وهم أحياء.

صور متداولة للذئاب وهو مقبوض عليها

وتداول نٌشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صور لبعض الأهالي وهم يحملوا جثث للذئاب المقتولة وصور أخرى لذئاب مقيدة.

حيث تمكن أهالي القرية من قتل اثنين من الذئاب وجاري البحث عن باقي القطيع مستخدمين الأسلحة، وأعلن اهالي القرية النفير للبحث عن الذئاب الهاربة والقضاء عليها، مستخدمين أسلحة ليتمكنوا من قتل هذه الذئاب وترهيبها من الاقتراب من القرية.

يذكر أن هجوم الذئاب على القرى حدث نادر وأصبح متكرر بسبب ندرة الغذاء في الغابات والصحارى مما جعلها تهاجم القرى بحثا عن الغذاء.