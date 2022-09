قبل ختام فينيسيا السينمائي.. الأفلام الأقرب إلى الفوز بالدورة الـ79

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن ختام فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي، الذي استمر على مدار 10 أيام متواصلة بمشاركة مجموعة كبيرة من صناع السينما، وتتجه الأنظار إلى حفل الختام حيث يتم تتويج الأفلام الفائزة من إجمالي 24 فيلما في المسابقة الرسمية بجوائز الأسد الذهبي، والتي تمنحها لجنة التحكيم التي تترأسها النجمة الأمريكية جوليان مور، بجانب 8 سينمائيين من مختلف دول العالم.

وكشف عدد من النقاد عن توقعاتهم للأفلام التي ستحصل على جوائز في ختام المهرجان الليلة، وكان من بينهم الناقد تشو نينج سو، الذي اختار فيلم «Saint Omer» للمخرج أليس ديوب، باعتباره الأقرب إلى جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، حيث وصف الفيلم بـ «التحفة الفنية»، قائلا: «مكتوب بشكل جيد للغاية، بالإضافة إلى الإخراج والأداء، إنه يقدم وجهة نظر إنسانية أصيلة بشكل حاد لموضوع محظور».

آنا دي أمارس تواجه كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة في فينيسيا السينمائي

واختار الممثلة الكوبية أنا دي أمارس للحصول على جائزة أفضل ممثلة عن تجسيد شخصية مارلين مونرو في فيلم السيرة الذاتية «BLONDE»، ولكنها توجد في قائمة تتضمن توقعات أخرى منها جوسلاجي مالانجا عن «Saint Omer»، بالإضافة إلى فومينو كيمورا عن «Love Life» وتايلور راسل عن دورها في «Bones & All»، كما يرجح أن الجائزة قد تذهب لـ كيت بلانشيت عن «Tár»، أو فيرجيني إيفيرا عن «Other People's Children»، وفقا لما نشره موقع «Awards Daily».

بريندان فريزر الأقرب إلى جائزة أفضل ممثل عن دوره في «The Whale»

ويقول الناقد تشو نينج سو إن الممثل الأمريكي بريندان فريزر قد يحصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «The Whale»، بالرغم أن قد يكون كولين فاريل هو الأحق بها عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin».

بينما يرى أن فيلمي «Bones & All» للمخرج الإيطالي لوكا جواداجنينو، و«Tár» للمخرج تود فيلدمان وهما الأقرب إلى جائزة لجنة التحكيم الكبري، كما يعتبر الأخير أيضا قريب من جائزة لجنة التحكيم الكبرى مع «All the Beauty and the Bloodshed»، وجائزة أفضل مخرج ما بين الياباني كوجي فوكادا عن «Love Life» والإيطالي لوكا جواداجنينو عن «Bones & All»