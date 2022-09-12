افتتاح أعمال تطوير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي بجامعة عين شمس

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي، سيكون المركز الأساسي ورقم واحد في التخصص بالمنطقة ومن أهم المراكز في العالم، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد عكاشة ليس مؤسس الطب النفسي في عين شمس فقط، بل هو أحد رواد التخصص في العالم وكان رئيس الجمعية العالمية للأطباء النفسيين.

تطوير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي

وأضاف الدكتور محمود المتيني، خلال كلمته في حفل افتتاح تطوير وتجديد مركز الدكتور أحمد عكاشة، أن المدينة الطبية في جامعة عين شمس جاءت نتاج رؤية شاملة وشركاء نجاح حقيقيين من رجال أعمال وأطباء ومجمتع مدني.

وأضاف الدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، إن تطوير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي ليس تطوير في شكل المكان لكن تطوير في مستوى الخدمة الطبية.

وأضاف خلال افتتاح تطوير وتجديد المركز، أن دور المركز الأساسي علاج غير القادرين بنفس المستوى للقادرين: «دور كل مستشفيات جامعة عين شمس هو بداية في المدينة الطبية للجامعة».

من جانبه قال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب السابق، إن تطوير وتجديد مركز الدكتور أحمد عكاشة يعني تطوير الخدمة الطبية ليتلقى المريض العلاج بطريقة إنسانية، ودعا الأجيال الجديدة للحفاظ على المركز لأن التطوير «غالي».

اعتماد شهرين تدريب في مركز الطب النفسي لطلاب كلية الطب

وفي سياق متصل قال الدكتور أسامة منصور، القائم بأعمال عميد كلية الطب، إن الدكتور أحمد عكاشة رمز وأستاذ الأجيال وهو رائد الطب النفسي، لافتاً إلى أنه مؤخراً تم اعتماد شهرين تدريب في مركز الطب النفسي لطلاب كلية الطب، وأضاف الدكتور أسامة منصور، أن الهدف من التطوير هو توفير بيئة مناسبة للأطباء للعمل وتقديم خدمة طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الاهتمام بقضية الإدمان على جميع المستويات، لافتًا إلى أن مركز الدكتور أحمد عكاشة يقوم بدور أساسي في هذا الشأن، لافتا إلى أن المدينة الطبية بالجامعة بدأت تظهر معالمها.

من جهته، أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أن المركز كان حلم بالنسبة له قبل 30 عامًا، لافتا إلى أن ما يبقى للإنسان هو العمل الصالح.

ولفتت الدكتورة مها سيد، مدير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي، إلى أن تطوير المركز جزء من التطوير الكلي للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، موضحة أن هناك مشروعًا لمدينة جامعة عين شمس الطبية لتكون عالمية في التعليم والخدمات الطبية.