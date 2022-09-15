افتتاح معرض كتاب مستشاري النيابة الإدارية ويستمر حتى 23 سبتمبر

افتتح المستشار عبدالرؤوف موسى رئيس مستشاري النيابة الإدارية، اليوم، فعاليات معرض الكتاب بمقر النادي، بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية، وستستمر فعالياته حتى 23 سبتمبر الجاري.

توفير مكتبة قانونية وثقافية

وقال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري النيابة الإدارية، في بيان قبل قليل، إن افتتاح المعرض، جاء بمناسبة قرب بدء العام القضائي، وفي سبيل سعي النادي، لتوفير مكتبة قانونية وثقافية، تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها أعضاء النيابة الإدارية.

تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية

وأضاف «جلال»، أن المعرض يقدم خلال الفعاليات، تخفيضات مميزة على الكتب القانونية والثقافية، علما بأن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال الزوار من أعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء، طوال أيام الأسبوع، مع الالتزام الكامل بالاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحة وسلامة مرتادي المعرض.