بعد ساعات من انطلاق الدراسة.. فصل 6 طلاب لعدم الالتزام بأسيوط

قال عماري محمد عبدالخالق، مدير الإدارة التعليمية بمدينة أبو تيج في أسيوط، إن إدارة مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين قررت فصل 6 طلاب لمدة 3 أيام مع إحضار ولي الأمر في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، لعدم انتظامهم في الفصل الدراسي وحرم المدرسة.

غير ملتزمين بالحضور

وأضاف مدير الإدارة التعليمية أن ذلك الفصل تضمن 3 أيام وإحضار ولي الأمر بسبب ورود مذكرة من مدير المدرسة أن الطلاب غير ملتزمين بالحضور والانصراف داخل الفصل في اليوم الأول ومشاغبين داخل حرم المدرسة ويستخدمون الألفاظ غير اللائقة وذلك يعد مخالفة اللاوائح المنظمة مما دفع مدير المدرسة بإصدار القرارات بفصلهم 3 أيام مع ضرورة إحضار ولي الأمر.

قرار فصل 3 أيام

ووكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ضوئية لإحدى قرارات فصل الطلاب، الصادرة عن المدرسة ومختومة بختم المدرسة ومدون بها اسم الطالب وسبب الرفض لتركه الحصة الدراسية والفصل لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل.

جولة محافظ أسيوط على المدارس

ومن جانبه قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جولته على عدد من مدارس المحافظة، إن العملية التعليمية انتظمت في كافة مدارس قرى ومراكز المحافظة، ووجه بضرورة رفع الإشغالات من محيط المدارس وتخصيص حصص للحديث عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وانتصارات أكتوبر المجيد لتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة في إقامة المشروعات القومية والخدمية في كافة المجالات المختلفة.