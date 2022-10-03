تفاصيل الاجتماع الأول للمقررين ومساعديهم بالحوار الوطني.. استماع ومناقشة ولقاءات مصغرة

عقد المقررون والمقررون المساعدون للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية بالحوار الوطني، اليوم، أول اجتماعاتهم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي وجميع أعضاء الأمانة الفنية.

وقال بيان صادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الاجتماع بدأ بلقاء تعارفي بين المقررين العموم والمقررين العموم المساعدين، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان الفرعية المختلفة والاستماع ومناقشة وجهات نظرهم، واستعراض ما صدر عن المجلس من قرارات ولوائح، وذلك في إطار استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار؛ بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري.

الأمانة الفنية للحوار الوطني

وشهد الاجتماع عرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية الإطار الزمني وما توصل إليه الحوار الوطني خلال الفترة الماضية من خلال ثمان اجتماعات لمجلس أمناء الحوار الوطني، توافق خلالها أعضاء المجلس على صياغة اللوائح المنظمة للحوار، وإنشاء ثلاث محاور رئيسية «السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي»، وإنشاء 19 لجنة فرعية بكل المحاور، وكذلك دور المقررين والمقررين المساعدين باللجان الفرعية المختلفة، من إعداد وتجهيز الجلسات، وإجراء وإدارة الجلسات، وصياغة المُخرجات.

مناقشة مقترحات عمل اللجان الفرعية

وفي ختام الاجتماع، عقد المقررون والمقررون المساعدون، لقاءات مصغرة مع أعضاء الأمانة الفنية بالحوار الوطني؛ لمناقشة مقترحات عمل اللجان الفرعية خلال الفترة المقبلة من خلال عرض ملامح قضايا المحاور الثلاثة المختلفة، وكذلك عرض نماذج ورؤى الجهات المختلفة المُقدمة للأمانة من أصحاب المقترحات، وذلك بهدف الوصول بمقترح خطة عمل الجلسات النقاشية لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه المقبل.