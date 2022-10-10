النزول بمجموع ثانوي خدمات في مدارس جنوب سيناء لـ170 درجة

أصدر اللواء خالد فودة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، قرارا بالنزول بمجموع درجات الثانوي الخدمات إلى 170 درجة.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إن فصول ثانوي الخدمات فُتحت لأول مرة بجنوب سيناء لتشجيع الطلاب على الالتحاق بالمدارس الثانوية، خاصة أن هناك طفرة كبيرة في مجال التعليم بالمحافظة.

75 طالبا وطالبة

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالفصول المسائية والمنطبق عليهم الشروط 75 طالبا وطالبة، وذلك بمدرستي الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بطور سيناء، وجيل أكتوبر الثانوية المشتركة بشرم الشيخ.

وأوضح أن مجموع القبول مع بداية التقديمات كان 180 درجة، إلا أن اللواء خالد فودة أصدر قرار بتخفيض القبول إلى 170 درجة لإعطاء فرصة لباقي الطلاب الذين لم يحصلوا على المجموع السابق.

التقديم مستمر لمدة 15 يوما

وأشار «عقل» إلى أن مدة التقديم لفصول الخدمات بعد النزول بالمجموع 15 يوما، موضحا أنه تم نشر بيان علي الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حتي يتقدم أولياء الأمور وتكون هناك فرصة لاستكمال الأوراق المطلوبة.

وتابع، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في فصول الخدمات الثانوي تشمل صور مستندات من شهادة الحصول على الشهادة الإعدادية، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وطلب من ولي ببيانات نجله مع إقرار الالتزام بالقرار الوزاري.