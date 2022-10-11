في عيد ميلاده.. 4 أفلام لـ عمرو دياب خلال مشواره الفني

يتربع «الهضبة» عمرو دياب على عرش الغناء، ورغم من ذلك قرر أن يخوض بعض التجارب السينمائية، حتي يصبح الفنان الشامل، الفنان عمرو دياب الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 61، ونعرض في التقرير التالي أبرز أعماله الغنائية.

- فيلم «السجينتان»

يعد الظهور الأول لـ عمرو دياب من خلال السينما والذى ظهر من خلاله ضيف شرف واختار عمرو دياب وقتها أن لا يخرج عن المألوف، وقدم دور مطرب يغنى في الملاهي الليلية، والأفراح الشعبية، وجاءت معظم مشاهده أمام الفنانة إلهام شاهين، والتي تعمل كراقصة .

- فيلم «العفاريت»

من الأفلام المميزة في مشوار الفنان عمرو دياب، واستطاع وقتها أن يثبت موهبته التمثيلية، ويعتبر فيلم العفاريت من الأفلام الناجحة سينمائياً، والذي اختار وقتها الفنان مديحة كامل لتكون بطلة العمل، واختار عمرو دياب أن يظهر بشخصية المطرب المشهور أيضاً، الذي يتعرف على طفلة من أطفال الشوارع وتبدأ أحداث العمل السينمائي.

- فيلم «آيس كريم فى جليم»

تعتبر التجربة المميزة الثالثة في تاريخ الفنان عمرو دياب، وتم تقديم الفيلم عام 1992، وقد قدم دور شاب يعمل في نادى فيديو ويقيم مع مجموعة من الشباب تتطلع لحياة أفضل، يحاول سيف إثبات موهبته في الغناء، وتبدأ أحداث الفيلم بعد ذلك .

- فيلم «ضحك ولعب وجد وحب»

نجح الفنان عمرو دياب من خلال فيلم «ضحك ولعب وجد وحب»، وشارك في بطولته كل من عمر الشريف ويسرا، وقدم من خلاله دور ابن عمر الشريف، ويعد الفيلم أول تجربة إخراجية لطارق التلمسانى.