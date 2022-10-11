رئيس شركة العاصمة الإدارية: منظومة إلكترونية جديدة لاستخراج التراخيص

التقى المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، وعدد من المطورين لبحث الآليات المشتركة للعمل سويًا للخروج بالعاصمة الإدارية في أفضل شكل، وحل كل الإشكاليات التي تواجه المطورين داخل العاصمة الإدارية.

قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، في بيان له إن اللقاء ناقش عددًا من الملفات التي تمس المطورين، في مقدمتها ملف التراخيص والمعوقات الخاصة بها والمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها الرخصة.

أوضح أن المهندس خالد عباس، أبدى تعاون كبير في تلك الإشكالية ووعد بإنشاء منظومة إلكترونية لتلك الموضوع متضمنة كل الجهات المختصة بالرخصة من جهاز المدينة المجمعة العشرية والحماية المدنية وكل الجهات المسؤولة عن الرخصة في مكان واحد داخل العاصمة للتيسير على المطورين ولا يتعدى استخراج الترخيص 3 شهور.

الإعلان عن طرح أراضي جديدة داخل العاصمة الإدارية العام المقبل

تضمن اللقاء الحديث حول الجراجات وتعدد البدرومات الكثيرة جدا بالمنشأ الواحد نتيجة كود الجراجات ووعد بدراسة حل هذا الموضوع عن طريق إنشاء جراجات متعددة الطوابق ويؤجرها لأصحاب المولات والمطورين بحيث أن المطور ينفذ بدرومين على الأكثر ويؤجر الباقي من شركة العاصمة في حالة رغبته في ذلك.

بالنسبة لمهلة التنفيذ والسداد، أكد أن رئيس شركة العاصمة الإدارية، أبدى تعاون مع المطورين الجادين مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية ومعدل التضخم.

وضع منظومة جديدة تتضمن اشتراطات وآليات جديدة

حول طرح أراضي جديدة داخل العاصمة الإدارية، قال المهندس خالد عباس، إنه يتم الإعلان عن طروحات جديدة للأراضي العام المقبل، بعد وضع منظومة جديدة تتضمن اشتراطات وآليات جديدة لفحص للجادين والمؤهلين لذلك.