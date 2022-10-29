« الإتربي وصبحي» يشهدان توقيع بروتوكول لبناء قدرات الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول التعاون الموقّع بين بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة، حيث قام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، بحضور حسام الدين عبدالوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتورة سوزان حمدى، رئيس قطاع الشمول المالى والاستدامة وتطوير الأعمال، ولفيف متميز من قيادات بنك مصر ووزارة الشباب والرياضة.

ويهدف البروتوكول إلى بناء قدرات الشباب المصرى ودعمهم اجتماعياً واقتصادياً، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الحرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة وتوفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية الداعمة لإقامة مشروعات ريادة الأعمال الناجحة لتأمين الدخل المناسب والمستدام وإدارة الاستثمارات والادخار للشباب والتى تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وضمان الحياة الكريمة وزيادة معدلات الشمول المالى والمعاملات المالية المختلفة، بما يتماشى مع دعم الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030، وكذلك منح الشباب فرصاً عادلة للعب دور فعّال فى المجتمع المصرى، ورفع مستوى وعيهم بالمخاطر والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وزيادة الوعى بتأثير الشائعات على الأمن القومى.

وأكد محمد الإتربى أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب فى جميع المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة التى تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية، وكون الشباب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع المصرى، وذلك من خلال البروتوكولات التى تهدف إلى دعم الأنشطة الرياضية مع الوزارة، كما أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على جميع المستويات.

وصرّحت د. سوزان حمدى، رئيس قطاع الشمول المالى والاستدامة وتطوير الأعمال، بأن توقيع هذا البروتوكول يأتى إيماناً من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالى، الذى يهدف إلى تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تُلبى احتياجاتهم المختلفة، فقد شارك «بنك مصر» فى تأسيس الصندوق الخيرى لدعم الرياضة المصرية، وسبق لبنك مصر توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة يستهدف إنشاء فروع لبنك مصر فى مراكز الشباب والهيئات الشبابية، وتوفير ماكينات صراف آلى بمراكز الشباب المستهدفة، كما يوفر بنك مصر بوابة للتحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بوزارة الشباب والرياضة ونقاط البيع الإلكترونية وخدمة رمز الاستجابة السريع QR Code.