وكيل «صحة المنوفية» يتفقد سير العمل ورفع الكفاءة في مستشفى قويسنا

تفقد الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، سير العمل وأعمال رفع الكفاءة والتطوير بمستشفى قويسنا المركزي في إطار المتابعة الدورية والمكثفة والمستمرة لسير العمل ومنافذ تقديم الخدمات الطبية على مستوى المحافظة للوقوف على مدى جهازيتها واطمئناناً على مستوى الخدمات الطبية للمواطنين.

زيارة وكيل وزارة الصحة لمستشفى قويسنا

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم سلامة مدير مستشفى قويسنا المركزي، والدكتور محمد رضا وكيل المستشفى، والدكتور محمد عتمان، والدكتورة نهاد فريد نائبي مدير المستشفى.

أجهزة جديدة لمستشفى قويسنا

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الأجهزة الطبية الجديدة بتلك الأقسام والتي تم توفيرها للمستشفى والتي تبرع بها رجل الأعمال الحاج صلاح خطاب، مثمناً جهوده الصادقة والمستمرة في تقديم كل أوجه العون المنظومة الصحية بالمنوفية، معرباً عن خالص شكره وتقديره.

واشتملت تلك الأجهزة على 7 أسرَّة ثنائية الحركة و8 مونيتور و7 سرنجات محاليل و3 مناظير حنجرية و8 مضخات و3 تروللي مريض ارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأطقم الطبية المنوطة بتقديم تلك الخدمات.

وأعرب وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن خالص دعمه لفريق العمل بمستشفى قويسنا المركزي بقيادة الدكتور هيثم سلامة مدير المستشفى، وحرصه على تذليل كل العقبات وتقديم كل أوجه التعاون والدعم لتنفيذ خطة التطوير بالمستشفى والإسراع من وتيرة العمل والارتقاء بمستوى كل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حرصاً على تقديم كل أوجه الرعاية الصحية لكل الفئات من المواطنين وفقاً لمعايير الجودة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 بالقطاع الصحي.