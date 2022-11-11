ضبط سائق لسرقته هاتف محمول من طالب في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على سائق لسرقته هاتف أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بأسلوب الخطف في منطقة التجمع، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بسرقة هاتف محمول

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من طالب يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة القسم، بأنه حال استقلاله سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب للتوجه إلى محل إقامته، وحال قيامه بدفع الأجرة، تفاجأ بقائد السيارة يقوم بخطف الهاتف المحمول الخاص به، ولاذ بالفرار بالسيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها بحوزة سائق مقيم بمحافظة الفيوم، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، كما أمكن التوصل إلى تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

ضبط السائق وبحوزته الهاتف

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب «الخطف».

تم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.