مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدول الكبرى والأغنى الأكثر تلويثا للبيئة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العالم أصبح قرية صغيرة، والدول الكبرى والأغنى هي الأكثر تلويثا للبيئة، منها الصين وأمريكا، لافتا إلى أن تغير المناخ يؤدي للهجرة غير المشروعة، التي تؤدي لمشكلات دولية، ومنها الأزمة بين إيطاليا وفرنسا، وتبادلهما الاتهامات.

أفريقيا الأفقر على مستوى العالم

أوضح «بيومي»، في مداخلة لفضائية «إكسترا نيوز»، أن أفريقيا هي القارة المظلومة، وتعد الأفقر على مستوى العالم، والأموال التي تخرج منها إلى الدول المتقدمة، أكثر من التي تدخلها، مشيرا إلى أن أفريقيا تدفع مقابل الاستثمارات بشكل أكبر من الفائدة التي تعود عليها.

تحقيق معايير السلام

أشار السفير جمال بيومي، إلى أن المبادرة المعلنة في قمة المناخ للدمج بين التغيرات المناخية والسلام، لابد أن تتضمن تحقيق معايير السلام، من خلال استقرار المواطنين في بلادهم، وحصول كل مواطن على قوت يومه، وهي المعايير التي تحارب الإرهاب، وتؤسس لاستقرار السلام، فمن يجد حقوقه لن يرفع السلاح تجاه الآخرين، فالإرهاب يستغل الفقراء، وجزء من محاربة الجرائم المنظمة، توفير فرص عمل للمواطنين.