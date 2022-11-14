محمد أشرف.. رحلة مع الكاراتيه بدأت من المدرسة ووصلت للعالمية: أنا البطل

9 سنوات من المران المستمر، خاضها محمد أشرف، الطالب بالمرحلة الإعدادية، واضعاً أمام نصب عينيه الوصول إلى العالمية وتحقيق المركز الأول في مسابقات الكاراتيه، منطلقاً من الإسماعيلية ليتفوق على أقرانه من لاعبي أوربا وشرق آسيا.

مسيرة حافلة بالمسابقات وتحقيق المراكز الأولى داخل الجمهورية وتصفيات بطولة العالم، لينجح الطالب محمد أشرف عرفة، في تحقيق المركز الأول عالمياً في البطولة الاخيرة التي أقيمت في تركيا.

مدرب اللاعب: لديه موهبة رياضية كبيرة ميزته عن أقرانه

الكابتن محمد هلال، مدرب نادي هيئة قناة السويس ومدرب اللاعب، أكد أن المشوار لم يكن سهلا أمام محمد، الذي ولد عام 2007 وبدأ بالتدريب في أكاديمية مدرسة المنار في الإسماعيلية قبل التحاقه بنادي القناة الرياضي في سن البراعم: «مكنش فيه حاجة سهلة، لكن كان عنده طموح».

لم يكل الطالب الذي توج مؤخرا بطلا عالمليا في الكارتيه، وفق حديث مدربه لـ«الوطن»: «محمد كان بطل على مستوى الإسماعيلية وفي أول بطولة جمهورية للكارتيه واختبار رسمي حصل على المركز السادس جمهورية وفي العام التالي حصل على المركز الثاني وبعدها توقف بسبب كورونا».

انطلاقة جديدة تنتظر اللاعب، بعد أن نجح في تحقيق المركز الأول دون أن يُسجل فيه نقطة واحدة وكانت أولى مفاجآت اللاعب، وفق المدرب: «في تصفيات منتخب مصر حصل على المركز الأول وتأهل لبطولة الدوري العالمي بقبرص وحصل على المركز الأول في قبرص وبعدها تصفيات منتخب مصر حصل على المركز الأول للمرة الثانية وسافر مع بعثة منتخب مصر لبطولة الدوري العالمي بكرواتيا وحصل على المركز الخامس».

محمد الأول على العالم في بطولة تركيا

شارك اللاعب في تصفيات المنتخب المصري المؤهلة لبطولة العالم للكاراتيه بتركيا وحصل في التصفيات على المركز الأول ونجح في الحصول: «حصل على المركز الأول ببطولة شمال إفريقيا وكان تصنيف محمد أشرف قبل بطولة العالم المصنف الثاني على العالم في بطولة العالم تفوق ودايمات يقول أنا البطل».

وتغلب محمد في بطولة العالم على نظيره الألماني 5/1 وفي ثاني مباراة تفوق على اللاعب السولفاكي 1/0 وفي المباراة الثالثة تفوق على اللاعب الاوكراني 2/0 وفي المباراة الرابعة تفوق على اللاعب الأسترالي 6/0 وفي مباراة قبل النهائي تفوق على اللاعب الياباني 9/4 وفي المباراة النهائية تفوق على اللاعب الهولندي ليفوز بالذهبية في البطولة العالمية.