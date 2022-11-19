الأهلي يرفض ضم رضا بوبو لاعب فيوتشر في يناير

رفض النادي الأهلي فكرة ضم محمد رضا بوبو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، رغم أنه كان قد فاوضه في الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي.

رضا بوبو خارج حسابات الأهلي

وذكر مصدر داخل نادي الأهلي أن رضا بوبو خرج تمامًا من حسابات القلعة الحمراء في يناير المقبل بسبب مشاركته مع فيوتشر في بطولة الكونفدرالية رغم أن مارسيل كولر، مدرب القلعة الحمراء، يرغب في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في الفترة المقبلة.

علي ماهر تمسك برضا بوبو

وفشل النادي الأهلي، في ضم محمد رضا بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب تمسك علي ماهر، مدرب فيوتشر، باللاعب مع الفريق بشكل رسمي.

ويستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي، لملاقاة نادي المقاولون العرب، ضمن فعاليات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، المقرر أن تقام أحداثها علي أرضية «استاد الأهلي وي السلام» يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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