 «الأعلى للجامعات» يناقش 5 ملفات مهمة في اجتماع السبت المقبل

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس، السبت المقبل بمقر المجلس والوزارة في العاصمة الإدارية، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالشأن الجامعي، أبرزها متابعة انتظام الدراسة بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري وامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2022 «الميدتيرم».

امتحانات الميدتيرم

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات السبت المقبل، الاستعداد لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022، وكذلك متابعة الجامعات للتوصيات الناتجة عن قمة المناخ cop 27 والخطط والإستراتيجيات المتعلقة بالتحول للأخضر، والتأكيد على الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري 2022 وبينها امتحانات الفصل الدراسي الأول.

الجامعات: لا تغيير في مواعيد الامتحانات

وفي السياق ذاته، تنتظم امتحانات الميدتيرم بمختلف الكليات للفصل الدراسي الأول 2022-2023 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل أن الامتحانات تسير بصورة هادئة دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، منوها بعدم وجود تغيير في الخريطة الزمنية أو مواعيد الامتحانات وكذلك إجازة منتصف العام الدراسي.