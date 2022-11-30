تفاصيل قطع الكهرباء في 10 مناطق بالإسكندرية اليوم لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، قطع التيار الكهربائي اليوم الأربعاء، في 10 مناطق كبرى، بما تتضمنها من شوارع جانبية عدة في شرق وغرب ووسط المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وبحسب ما أعلنته الشركة، فإن الانقطاع بدأ من الساعة 9 صباحًا، فيما برز موعد عودة الكهرباء في الثانية عشر من ظهر اليوم، بشكل طبيعي عقب انتهاء أعمال الصيانة التي تجري حاليا.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية اليوم

وتشهد مناطق شرق الإسكندرية، انقطاع الكهرباء اليوم الأربعاء، عن 3 مناطق كبرى، بما فيها من شوارع جانبية ورئيسية، وهي كالتالي:

- سابا باشا: «شارع محمد فريد من شارع بن القيم ونجت - شارع أحمد صبري خلف أبو ربيع - شارع التيار أحمد أبو السعود - شارع نبيل منصور بولكلي أمام عمارة راغبكو - شارع أبو حيان السكة الحديد عمارة الفلاح - أمام جامع يحى - شارع إسحاق مسجد الصحابة شدس - شارع 22 برجي مع ناصية حسن باشا - شارع أحمد باشا ترك فلمنج - شارع نبيل شاكر حسان آخر كفر عبدة - شارع زكي بدوي مع طريق الجيش - عمارة الكرنك طريق الحرية».

- خورشيد: «الخروعة مدرسة حافظ إبراهيم - مشروع ريحانة - الأطباء - شارع المراغي فاطمة يونس - عزبة العقيد أحمد صلاح - عزية كرملة - شارع مصطفى كامل إسكوت».

- باكوس: «أرض الفولي - شارع 20».

- سيدي بشر: ش محمد صالح - شارع 22 - ش جمال عبد الناصر 113 - شارع 10 محمود العيسوي - ش خالد بن الوليد أبراج التراكو».

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

كما تشهد مناطق وسط وغرب الإسكندرية، انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق كبرى بها بما فيها من شوارع جانبية ورئيسية، وهي كالتالي:

- أبيس: صرف صحب القرية السابعة.

- محرم بك: الصرف الصحي ش محسن الطلمبات.

- الدخيلة: الدخيلة بحري عمارة حكمت.

- الهانوفيل: ريتش للتجارة والتسويق.

- العامرية: الثانوية العسكرية

- مرغم: محمد قاسم

- برج العرب الهوارية