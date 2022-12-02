عضو «الأعلى للشؤون الإسلامية» يدعو لأسقف إيبارشية المنصورة بالشفاء العاجل

طلبت إيبارشية المنصورة الصلاة للأنبا داوود، أسقف الإيبارشية، بعد تعرضه لوعكة صحية فجر اليوم، دخل على أثرها العناية المركزة، وتمنى الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في حديثه لـ«الوطن»، الشفاء العاجل لـالأنبا داوود، وأن يحفظه الله ويشفيه، وأن يعود سليمًا معافى في صحته.

«عبد الغني» يدعو للأنبا داوود

وتابع «الهندي» في دعائه للأنبا داوود: «إلهي أذهب البأس ربّ الناس، أشف الأنبا داوود وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي الأنبا داوود وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيءٍ قدير».

واستكمل: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمنّ على الأنبا داوود بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكّنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، واشفه وعافه، واشمله بعطفك».

بيان إيبارشية المنصورة

وجاء في نص البيان الصادر عن إيبارشية المنصورة، أن الحالة الصحية للأنبا داوود تحتاج لصلواتنا جميعًا، إذ إنه موجود الآن بالمستشفى في العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته فجر اليوم.