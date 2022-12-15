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ضبط وكر لتصنيع المخدرات في أبورديس بجنوب سيناء

كتب:

محمد بركات
01:08 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
بانجو

بانجو

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أبورديس، بتصنيع المواد المخدرة مُتخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية تم تقنين الإجراءات واستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر البانجو تزن 3 كيلو جرامات و2 كيلو من مخدر الحشيش ومكبس يُستخدم في تصنيع مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبتفتيش سيارته عُثر بداخلها على كمية من مخدر الحشيش وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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