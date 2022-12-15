استشاري يحذر من آلام أعلى المعدة.. تشير لأمراض خطيرة

يعاني الكثير من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية من الآلام في منطقة أعلى المعدة، وأسفل الصدر، ولكنهم يستخفون بها لاعتقادهم أنها قد تكون ناتجة عن تناولهم وجبة دسمة، أو لاحتوائها على مكونات قد تؤدي للشعور بألم في المعدة مثل الفلفل الحار.

وقال الدكتور «محمد صدقي» استشاري الباطنة والغدد الصماء، أثناء حديثه لـ«الوطن»، أن كثير من الأشخاص يشكون من الآلام أعلى المعدة بنسب متفاوته، ولكنهم يظنون أن سببها مشاكل في الهضم، خاصة أنها تأتي على فترات متفاوتة، ولكنها قد تكون من أهم المؤشرات القوية لأكثر من مرض «لذلك يجب زيارة الطبيب فورًا عند الشعور بأي ألم أيًا كانت شدته».

ألم أعلى المعدة مؤشر لعدة أمراض

وأضاف أن هذه الآلام يمكن أن تكون مؤشرًا للإصابة بقرحة المعدة، وتتدرج قوتها، إلى أن تصبح غير محتملة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تكون مؤشرًا مهما للالتهابات أو وجود حصوات بالمرارة، وفي هذة الحالة الألم يكون قويًا، وينتقل بين الجنب الأيمن وأعلى المعدة، مصاحبًا بألم في الكتف الأيمن، ويشتد مع تناول وجبة دسمة، لذلك يلجأ البعض لتناول أدوية المعدة كالمحتوية على إنزيمات مهضمة، بدلًا من زيارة الطبيب.

وتابع أنها قد تشير أيضا لالتهاب البنكرياس، ويكون أيضا مصاحب بألم شديد أعلى المعدة، وقئ متواصل، وهذة الحالة يجب على المريض التوجه فورًا للمستشفى ليكون تحت الملاحظة، حتى يعالج أو يقل هذا الالتهاب، مضيفًا أن هذا الألم يكون من أبرز أعراض الجلطة في القلب (في الجزء السفلي منه) غير المتعارف عليه لدى الكثير من الأشخاص، أو خلل ما الشريان الأورطي بالورطي بالقلب.

الحزام الناري

وأوضح «صدقي» أنه في الأمراض السابقة يتم تشخيصها عن طريق السونار والكشف السريري، ولكن يمكن تشخيص الإصابة بفيروس الحزام الناري، في حالة الشعور بألم أعلي المعدة، ورؤية ورم خفيف على شكل حزام متجه للعمود الفقري من أي الجنبين، وبه بعض الحبوب الصغيرة.