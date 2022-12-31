ربة منزل تنهي حياة طفلة لسرقة قرطها الذهبي في دار السلام بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، مقتل طفلة على يد ربة منزل، إثر لهوها أمام منزلها، إذ استدرجتها لسرقة قرطها الذهبي «حلق» وتعدت عليها بالضرب وألقت جثمانها في الترعة.

بلاغ بمصرع طفلة

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغا من «هدى ع هـ ع»، 46 سنة، ربة منزل، وتقيم بناحية دائرة المركز دار السلام، بالعثور على جثة ابنتها الطفلة «مي ا ع»، 4 سنوات، وتقيم بذات الناحية، وتبين أنها ترتدي ملابسها وبها إصابات عبارة عن جرح رضي بالجبهة وآخر بفروة الرأس.

العثور على الجثة بالترعة

وأفادت المبلغة بتغيب طفلتها منذ أمس، حال تواجدها مع أطفال آخرين للهو بالقرب من مسكنها، وأنها قامت بالبحث عنها حتى عثرت على جثتها بترعة دائرة المركز، مؤكدة عدم وجود قرطها الذهبي «فردة حلق واحدة كانت ترتديها بالأذن اليسرى»، حيث فقدت منها الأخرى منذ فترة.

وأسفرت جهود قوات الأمن أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة «رئيفه ز ا ب»، 61 سنة، ربة منزل، وتقيم محافظة الإسكندرية ولها محل إقامة أخر دائرة مركز دار السلام، وتم ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

العقوبة القانونية

وقال مهران أبو العزم، محام، إن المادة 2344 من قانون العقوبات تنص على أن جناية القتل العمد عقوبتها الإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بجناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم.